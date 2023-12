È l'irrilevanza la cifra politica di Forza Italia nel governo Meloni

Le cause perse di Tajani, dal Mes al Superbonus, passando per la maggior tutela e l'aumento delle pensioni, mostrano un partito senza idee, amante della spesa pubblica e vagamente antieuropeista, che faticherà a superare il 4 per cento

“Noi di Forza Italia siamo molto soddisfatti”, ha detto al Corriere della Sera riferendosi al Superbonus. Eppure Antonio Tajani non ha ottenuto praticamente nulla di quanto richiesto: niente proroga del 110 per cento, niente Sal straordinario, solo la garanzia che chi non riesce a finire i lavori non dovrà restituire i soldi. Non è la prima volta che il leader di Forza Italia esulta per una sconfitta. Il 7 agosto, dopo il Cdm che aveva approvato la tassa sugli extraprofitti delle banche, era soddisfatto: “Da mesi diciamo che la Bce sbaglia ad alzare i tassi di interesse e questa è l’inevitabile conseguenza”, disse sempre al Corriere, precisando che non si trattava di una misura contro le banche ma “a protezione delle famiglie”. Pochi giorni dopo qualcuno, probabilmente Marina Berlusconi, gli ha spiegato perché FI doveva essere contro e Tajani iniziò a criticare la tassa perché “non era stata discussa prima”.