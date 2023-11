Sull'economia la svolta populista del Pd di Schlein è evidente

Dalla “maggior tutela” alla "contromanovra", Schlein protesta contro Meloni per le cose che il Pd non ha fatto quando era al governo, proponendo soluzioni in contrasto con il Pnrr, irrealistiche e incoerenti. Cos’è questo se non populismo?

Sulla liberalizzazione del mercato elettrico il ribaltamento dei ruoli è completo. Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, esponente di un partito sovranista come FdI, dice che “ce lo chiede l’Europa”. Mentre il Pd, partito che si definisce europeista, si oppone alla riforma con l’argomento “lo dicono anche Rampelli e Bagnai”, che sono due esponenti sovranisti e no euro (almeno il secondo) di FdI e Lega. Il ribaltamento diventa paradosso se si considera che la fine del cosiddetto “mercato tutelato” per l’elettricità e il gas è una riforma realizzata dal Pd e che il Pd ha inserito nel Pnrr, vincolando i governi successivi alla sua attuazione. Se poi si considera che questo impegno è per Buxelles tra gli obiettivi raggiunti per la terza rata che l’Italia ha già incassato, ci si rende conto del livello di populismo del Pd.