Quanto interessa al Mef incentivare la capitalizzazione d'impresa: “zero”

Trimestre dopo trimestre, in questo 2023 la crescita degli investimenti di industria e manifattura si è appiattita su aumenti percentuali dello zerovirgola. Molti fattori hanno concorso: la frenata tedesca ed europea, l’incertezza sugli incentivi Industria 4.0 reduci da due anni di tagli, ripromessi dal governo Meloni ma poi assenti dalla legge di bilancio perché spostati nel RePower ITA che Bruxelles ha validato e tagliato sole poche settimane fa ergo ancora non se ne conoscono i decreti attuativi, nonché il dubbio su quando e come si sarebbe davvero articolata l’attuazione della delega fiscale per quanto riguarda le imprese. I due decreti legislativi di attuazione connessi alla legge di bilancio varati a ottobre sono concentrati sulla riforma per un solo anno del primo scaglione Irpef e alla decontribuzione per lavoratori a meno reddito, per le imprese si incentiva solo l’assunzione di lavoratori appartenenti a “categorie fragili”. Ma per le imprese c’è invece un colpo sparato in mezzo agli occhi per disincentivarle a investire. Se n’è parlato solo tra addetti a lavori. Ma l’abrogazione dell’ACE è un errore bestiale. Onore all’Ufficio Parlamentare del Bilancio che ha lanciato un analitico grido d’allarme sul tema un mese fa.

