Nasce il Pnrr di Meloni: un successo per il governo. Ma ora gli alibi sono finiti

È nato il nuovo Pnrr Meloni-Fitto, con 145 misure modificate o nuove, sette riforme in più, il capitolo aggiuntivo RePower Eu che vale 11,2 miliardi con cinque riforme (in prevalenza semplificazioni per velocizzare l’installazione di impianti) e 12 nuove linee di investimenti. La Commissione Ue ha dato il primo via libera alla proposta di revisione generale presentata dall’Italia il 7 agosto a Bruxelles, ora manca soltanto il voto finale del Consiglio europeo che in genere non entra nei dettagli e ratifica la decisione dell’esecutivo (sempre che non si mettano di mezzo irritazioni sul Patto di stabilità o sul Mes). Grande soddisfazione della premier che ha il merito di aver sempre coperto politicamente il suo ministro: ieri ha detto di essere “fiera del lavoro svolto” e ha ringraziato la Commissione che si è mostrata “rigida in alcuni frangenti, ma sempre aperta a modifiche”.

