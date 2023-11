Nessun dorma con il Pnrr. Smettiamo di farci del male

Forse non è colpa di nessuno, se non dei tempi difficili e un po’ caotici che stiamo vivendo. Ma c’è un grande assente nel dibattito pubblico sulla legge Finanziaria di queste settimane in cui tutti lamentano l’esiguità delle risorse che il governo stanzia per questa o quella area di intervento: il Pnrr. Giorni di confronto per discutere come redistribuire poco più di 14 miliardi, peraltro presi a debito e a caro prezzo sui mercati finanziari, e nessuna parola su come utilizzare al meglio oltre 100 miliardi di fondi disponibili sostanzialmente negli stessi ambiti di cui si sta discutendo: sanità, politiche sociali, ambiente, energia e investimenti delle aziende. Come se il Pnrr fosse un manufatto estraneo alla politica economica del nostro paese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE