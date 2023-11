Il Pnrr non è fermo: ha opere in cantiere per 32 miliardi e 28 in gara. Ma arranca al Sud

Non è vero che il Pnrr sia fermo, anche se i dati della spesa effettiva fanno fatica a crescere, come testimonia la Nadef. In realtà lo stato di avanzamento del Piano – la grande macchina che sta prima di arrivare alla spesa – si sta muovendo spedito al centro-nord, mentre fa più fatica al sud. Nel solo capitolo infrastrutturale – che pesa per 132 miliardi – ci sono opere già in cantiere per 32 miliardi, mentre altri 28 miliardi sono in gara (8,4 miliardi), aggiudicate (10,4 miliardi) o appaltate (9,2 miliardi) e aspettano l’apertura del cantiere a breve. Il rallentamento è nel Mezzogiorno, dove la metà delle opere è ancora in fase di progettazione pre-gara (25,7 miliardi su 51,9) mentre al centro-nord è fermo a questo primo stadio un terzo delle opere (18,6 miliardi) contro 21,9 miliardi già in corso e 12 miliardi in attesa del cantiere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE