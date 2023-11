Sorpresa: a Piazza Affari comandano i piccoli capitali

Era il 1994 quando il parterre di Piazza Affari, la vecchia sala delle “grida” degli agenti di cambio, lasciava il posto alla contrattazione telematica. Ma da anni quest’ultima avviene nelle sale operative di banche e società d’intermediazione mobiliare e così il parterre di Palazzo Mezzanotte, inaugurato nel 1932 come nuova sede della Borsa Valori di Milano all’epoca piena espansione, si è trasformato in uno dei centri congressi più esclusivi della città. È, però, un luogo fortemente simbolico e la cena di gala che ha ospitato mercoledì sera 190 piccoli imprenditori in doppiopetto scuro che discutevano di economia, di mercati e di governo (ospite sul palco, Ferruccio De Bortoli) è un segnale di come sta cambiando il capitalismo italiano: i grandi gruppi lasciano la Borsa e trovano altre strade per finanziare i loro progetti e imprese che al massimo fatturano 50 milioni si quotano numerose e vogliono sentirsi protagoniste di quel mondo. Gli stessi capi azienda che un tempo facevano la coda fuori dagli uffici dei banchieri adesso si fanno finanziare dal mercato azionario, capendo che può essere un’alternativa al caro tassi. Un fenomeno che il governo Meloni ha intercettato e cercato di assecondare inserendo nel Ddl capitali (la cui approvazione è attesa entro quest’anno) norme per semplificare l’accesso alla Borsa, ma, soprattutto, per garantire alle imprese familiari, grazie al voto plurimo, di non perdere il controllo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE