Lo scontro tra Nagel e Milleri in Mediobanca e l'identità di un gioiello ormai senza più senso

“Secondo me un manager illuminato ha tutto l’interesse ad avere accanto una proprietà responsabile. Un manager che pensi di fare da solo è come un imputato che si difende da sé e non vuole l’avvocato”. Gianni Agnelli non aveva sempre ragione, ora che il mito scende sulla terra ne sono convinti anche i suoi più irriducibili fan. Ma tra i tanti detti dell’Avvocato, questo risalta con estrema attualità alla vigilia della battaglia (l’ultima di una lunga serie) per la guida della Mediobanca. Era il 1983 e il capo supremo della Fiat parlava ad Arrigo Levi, direttore della Stampa, sulle sorti del capitalismo italiano in una intervista pubblicata da Laterza. Quattro anni dopo toccò a Bruno Visentini, insigne giurista, senatore repubblicano e sfortunato presidente della Olivetti, scrivere sulla Repubblica di Eugenio Scalfari: “Ritengo indispensabile anche nelle grandi imprese una presenza capitalistica imprenditoriale come forza virile. L’impresa di tutti rischia di risolversi nell’impresa di nessuno e apre la via al controllo pubblico”, concludeva in pieno spirito schumpeteriano.

