Legge di Bilancio o Pnrr: ​​​​​​la Bce fa confusione sull'Italia

Il guaio della crescita non è la manovra ma l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come raddrizzare il tiro

Sono lontani i tempi delle lettere di richiamo della Commissione europea sui conti dell’Italia, però non mancano segnali d’attenzione come quello arrivato ieri dalla Bce in cui si dice, in sostanza, che lo spread Btp-Bund è elevato a causa della manovra economica del governo Meloni. Mentre a Bruxelles i ministri delle Finanze dell’Ue, compreso Giancarlo Giorgetti, cercavano di fare progressi sulla riforma del Patto di stabilità, la Banca centrale europea, guidata da Christine Lagarde, lanciava l’inatteso siluro attraverso il suo bollettino economico.