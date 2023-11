Giorgetti preferisce il vecchio Patto di stabilità se il nuovo penalizza Roma

Sul rettilineo finale della riforma del Patto di stabilità e crescita, messo di fronte a un compromesso sempre più tedesco, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha deciso di giocarsi la carta della minaccia del veto. “Tra dover accettare un Patto che non ci piace e tornare al vecchio Patto, l’Italia si prende il vecchio”, è il messaggio che ha fatto filtrare oggi Giorgetti, dopo la riunione dell’Ecofin sulla revisione della governance economica. La spagnola Nadia Calvino, che ha la presidenza di turno dell’Ecofin, si è mostrata ottimista sulla possibilità di raggiungere un’intesa a dicembre. “Resta molto lavoro da fare”, ma “come i pellegrini del cammino di Santiago iniziamo a vedere la cattedrale”, ha spiegato Calvino. Una riunione straordinaria dell’Ecofin sarà convocata a fine novembre – probabilmente il 23 – prima di un incontro considerato decisivo l’8 dicembre. Secondo Calvino, i ministri dei ventisette hanno accettato i principi generali presentati come base del compromesso (la “zona di atterraggio”, come viene chiamata a Bruxelles): più tempo per aggiustare i conti pubblici per i paesi che realizzano riforme e investimenti, ma con delle salvaguardie per garantire un’effettiva riduzione del debito verso il 60 per cento e per stare ben al di sotto dalla soglia massima del 3 per cento di deficit. Restano da concordare i numeri ed è la parte più complessa del negoziato, perché avranno un impatto diretto sull’aggiustamento che i singoli paesi dovranno fare ogni anno. Per Giorgetti, il negoziato sta andando nella direzione sbagliata. O almeno verso una conclusione che potrebbe provocare una rivolta della sua maggioranza a Roma.

