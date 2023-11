Appunti sulla revisione del Patto di stabilità

All’Ecofin di oggi la presidenza spagnola dell’Unione europea cercherà nuovamente una “zona di atterraggio” per arrivare a un accordo sulla revisione del Patto di stabilità e crescita. Il tempo stringe per arrivare a un accordo entro la fine dell’anno. Nessuno si illude di una svolta questo pomeriggio. Ma, anche se lentamente, le posizioni di Germania e Francia si stanno avvicinando su una versione molto tedesca della riforma delle regole fiscali, questa non è una buona notizia per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il governo Meloni si è presentato a questo negoziato con richieste massimalistiche, in particolare sulla “golden rule” per escludere tutta una serie di spese e investimenti dal calcolo del deficit e del debito. L’ultima bozza prevede un trattamento privilegiato solo per la difesa, che sarà considerata come un fattore attenuante, quando la Commissione dovrà decidere se aprire o no una procedura per deficit eccessivo.

