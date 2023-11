La gran sveglia di Draghi all'Europa. Un manifesto dell'ex premier

Il Financial Times riporta una dichiarazione di Mario Draghi che enumera gli errori commessi dall’Europa, gli “arretramenti” come li definisce chiaramente, che hanno preceduto l’aggressione russa all’Ucraina: “L’ammissione della Russia al G8 nonostante il mancato riconoscimento della sovranità ucraina, la promessa mancata di un intervento in Siria nel caso in cui Assad avesse usato il gas come arma, la Crimea, il ritiro dall’Afghanistan”. La transigenza nei confronti di atti contrari ai princìpi dell’Unione, lo “scendere a compromessi sui princìpi fondamentali” ha fatto credere che l’Europa e in generale l’occidente avrebbero accettato altre trasgressioni senza reagire.

