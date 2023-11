Von der Leyen si fa andare bene l'asse di Meloni con l'Albania, che si sente più vicina all'Ue

Bruxelles. Al netto dell’irritazione per non essere stata informata per tempo e di pesanti dubbi giuridici, la Commissione europea è pronta a chiudere un occhio, e forse anche tutti e due, sull’accordo tra Italia e Albania per esternalizzare le procedure di asilo. A caldo lunedì, l’esecutivo presieduto da Ursula von der Leyen ha reagito in modo prudente, sottolineando che l’intesa appena annunciata da Giorgia Meloni ed Edi Rama deve rispettare il diritto europeo e internazionale. Più a freddo ieri, non ha voluto esprimere giudizi di carattere politico o giuridico, anche a costo di contraddire le precedenti posizioni adottate dalla stessa Commissione ogni volta che uno stato membro ha proposto un accordo per processare le richieste di asilo in un paese terzo. Dall’idea di creare piattaforme di sbarco nel 2018 al protocollo d’intesa tra Austria e Regno Unito sul Ruanda della scorsa settimana, ogni volta la Commissione ha espresso critiche e lanciato altolà preventivi. Ma con l’Italia guidata da Giorgia Meloni, ogni volta che si discute di migrazione, la scelta politica di von der Leyen è quella dell’appeasement, per evitare scontri tra Roma e Bruxelles e convincere la presidente del Consiglio a essere costruttiva su altri dossier. Così i suoi portavoce ieri hanno detto che la Commissione era stata informata solo dell’annuncio dell’accordo e aveva chiesto al governo italiano ulteriori dettagli, ma hanno anche lasciato intendere che un espediente per permettere all’accordo Italia-Albania di partire può essere trovato. “E’ un ‘test case’ interessante anche per altri stati membri”, spiega al Foglio una fonte dell’Ue, riconoscendo i “problemi giuridici” dell’accordo con l’Albania.

