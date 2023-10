Come non perdere lo spirito di quartiere e comunità. Idee dal Festival di Torino

Chissà cosa direbbe Patrick Geddes, considerato uno dei padri dell’urbanistica moderna, “architetto di paesaggio”, come amava definirsi, nel vedere la “sua” Tel Aviv minacciata dai missili di Hamas e a sua volta resa base militare per bombardare Gaza. Lui che, di origini scozzesi, ha disegnato la città israeliana nel 1925 con l’idea che gli edifici e gli alberi hanno uguale importanza. In una lettera ai figli spiegò che il giardino non è solo il luogo in cui si impara la vita, ma il luogo che ci aiuta a progettare le nostre future azioni in modo responsabile. Geddes credeva in una “educazione per la pace”, affinché i giovani crescendo potessero “go anywhere and do anything”, andare ovunque e fare ogni cosa, ma soprattutto “to know where they were, and how to make the best of it”, sapere dove si trovano e come fare del proprio meglio.

