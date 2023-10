Rigenerare si può, senza ideologia. A Torino il festival che immagina le città di domani

Fino alla seconda metà del 19esimo secolo la maggioranza della popolazione mondiale viveva in aree rurali. Oggi il 55 per cento vive in città, e un terzo di loro è concentrato in 990 agglomerati urbani sparsi sul pianeta. Nel 2050 la percentuale di cittadini salirà al 70 per cento, una presenza capace di far scoppiare entità non progettate per gestire questi volumi di persone, traffico, servizi. “Eppure questo elefante nella stanza, il boom demografico mondiale, non viene considerato un problema su cui concentrarsi" - dice Giacomo Biraghi, fondatore e presidente di Stratosferica, che a Torino organizza da oggi a domenica 15 alla Centrale Lavazza Utopian Hours, il festival internazionale delle città, arrivato alla settima edizione. Da Torino parte quindi quello che viene definito un “appello accorato” a decisori, politici, urbanisti e media per affrontare una sfida epocale da troppo tempo sottovalutata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE