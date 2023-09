Idee non populiste per discutere finalmente di vere spese europee

C’è chi pensa che debba riguardare l’intero volume della spesa pubblica in conto capitale. Chi invece ritiene che dovrebbe interessare solo alcune delle voci che compongono quell’aggregato. E chi, infine – in termini certamente più sofisticati – suggerisce che l’applicazione della “golden rule” potrebbe prendere la semplice forma di pesi inferiori all’unità e differenziati per categoria di investimento pubblico al momento del computo delle grandezze di bilancio soggette ai vincoli del Patto di stabilità e crescita. Quale che sia la modalità prescelta, il tema della “golden rule” è tornato di gran moda in questi mesi in cui si ridiscute la struttura delle regole di bilancio europee. Del resto, la logica che sottende la “golden rule” è tanto semplice da apparire incontrovertibile: gli investimenti pubblici netti, determinando un incremento del capitale pubblico, possono condurre ad un incremento del prodotto potenziale e, per questa via, contribuire a migliorare i livelli di benessere delle generazioni future. Il che ne renderebbe fattibile il finanziamento in disavanzo in quanto i maggiori livelli di prodotto consentirebbero di ripagare il nuovo debito contratto e, per altro verso, renderebbe equo il ricorso alle generazioni future.

