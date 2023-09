Pesi differenziati per gli investimenti pubblici nell'Ue. Così può cambiare il Patto di stabilità

La Commissione europea sta cercando di reinventare il il Patto di stabilità e crescita. Per garantire il successo della strategia, è cruciale che essa venga accompagnata da meccanismi di governance forti e trasparenti

Alla luce delle crescenti preoccupazioni sulla rigidità delle vecchie normative, la Commissione europea sta cercando di reinventare il Patto di stabilità e crescita (Psc) per renderlo più in sintonia con le nuove realtà economiche emerse dalla grande crisi finanziaria e dalla pandemia. La prospettiva di regole più flessibili e condivise rappresenta un tentativo concreto di promuovere una maggiore armonia e cooperazione tra gli stati membri, consentendo loro di rispondere in modo più efficace alle sfide economiche emergenti.