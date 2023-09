L'Ue smonta il mezzo sabotaggio italiano sul Patto di stabilità

La rete diplomatica della spagnola Calviño, che cita Draghi: "serve un accordo whatever it takes". Con lei, Olanda, Francia e la Commissione. L'ipotesi di prolungare la durata dei piani nazionali per il rientro dal debito. Le richieste italiane sullo scorporo degli investimenti e l'incognita del deficit in vista dell'Ecofin. Giorgetti cammina sul filo

Sarà stata magari una citazione involontaria, ma la coincidenza è stata comunque notata. Difficile, del resto, che nei corridoi di Bruxelles quelle tre parole suonino senza rumore. Ed è quello che Nadia Calviño ha detto: un accordo sul nuovo Patto di stabilità va trovato “whatever it takes”. E non è banale che lo dica, la vicepremier spagnola. Perché, da ministra delle Finanze in carica, sarà lei a presiedere l’Ecofin che, per discutere anche e soprattutto della riforma delle regole fiscali, s’apre oggi a Santiago de Compostela. E forse ispirata dal luogo, nei colloqui preparatori, Calviño va ripetendo che un accordo bisogno trovarlo “en medio camino”, cioè a metà strada. Ed è, questo, un segnale lanciato tanto a Berlino quanto a Roma. Dove però la determinazione di Calviño, che è poi la stessa della Commissione, sta a ribadire anche un altro concetto: l’ipotesi di un altro anno di sospensione del Patto, caldeggiata da Giorgia Meloni, non è contemplata.