Rapporto Inps e lavoro povero, dati trucati o letti sbadatamente?

Al di là della battaglia politica sui numeri, lo studio mette in evidenza un elemento fondamentale, non ancora abbastanza compreso: il problema del lavoro povero è in gran parte un problema di ore lavorate e di continuità di impiego. Questo significa che un salario minimo è inutile? Niente affatto, ma dipende anche dal tipo di lavoratori

La pubblicazione dell’ultimo rapporto Inps ha provocato una polemica sull’uso politico dei dati che va chiarita per non far nascere dubbi inutili e dannosi sulla struttura tecnica dell’Inps che, ricordiamo, produce stime per gran parte delle norme di ogni legge di Bilancio, non solo per quelle che riguardano il welfare e le pensioni. E’ chiaro che la politica indica le domande su cui i ricercatori devono lavorare, ma è anche chiaro che le risposte sono fondate su analisi rigorose con metodiche esplicitate. Poi la politica può utilizzare i dati come crede (e come è inevitabile che sia). Ma per chi vuole leggerli correttamente cosa dicono?