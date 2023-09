Inps, agenzia di propaganda

Cambia il vertice ma non il metodo: torturare i dati per compiacere il governo di turno

Secondo il rapporto annuale dell’Inps del 2022, i lavoratori poveri in Italia sotto l’ipotetica soglia del salario minimo erano 4,3 milioni. Secondo il rapporto annuale dell’Inps del 2023, i lavoratori poveri che si trovano sotto la soglia di un ipotetico salario minimo sono circa 20 mila. Ma cos’è successo di così straordinario in un solo anno da far crollare i working poor dal 28 per cento allo 0,2 per cento? E’ cambiato il presidente dell’Inps. Non c’è stata cioè una rivoluzione nel mercato del lavoro italiano, ma c’è semplicemente stata una rivoluzione nel mercato politico che ha cambiato un solo posto di lavoro.