Reddito di cittadinanza, i limiti del taglio “al buio” fatto dal governo e tre idee per una vera riforma

Sul Reddito di cittadinanza (Rdc), il governo brancola nel buio. Ma è un buio che i creatori del Rdc hanno contribuito a creare. Non tutti ricorderanno che ai tempi della creazione del sussidio si aprì un breve dibattito sulla valutazione della sua efficacia. La legge istitutiva ha affidato interamente al ministero del Lavoro, e a un comitato scientifico scelto dal ministero, la responsabilità di valutare il Rdc. Valutazione che, a oggi, non è mai arrivata. Eppure si sarebbe potuto fare molto, in questi quattro anni. E’ bizzarro come proprio l’Inps, che ha da anni istituito un programma di avanguardia di accesso ai dati a ricercatori esterni con l’obiettivo di creare una fonte “di ricerca, di analisi e di monitoraggio delle politiche legate al mercato del lavoro e al welfare state italiano”. (c.d. programma Visitinps, a cui chi scrive ha partecipato), non abbia condotto fino a oggi alcuna valutazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE