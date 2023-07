Costi, benefici e rischi: urge riparlare del ponte sullo Stretto

Se digitate su Google “ritardo opere pubbliche”, i risultati ammontano a tre milioni e duecentotrentramila. Ma l’Italia di questo decennale problema non riesce a venire a capo. Tonnellate di decreti-semplificazione accumulati negli anni, e il governo attuale ha malriformato ancora una volta il Codice degli appalti. Viviamo sospesi in una forbice irrisolta. Da una parte, il Pnrr doveva imprimere una sferzata per tempi e procedure. Ma nella dispersione in mille rivoli dei suoi 195 miliardi di risorse, l’errore di Conte fu di infilare nel Pnrr moltissimi progetti infrastrutturali pendenti da anni e decenni. Che però non erano stati avviati né con procedure né con tempi compatibili con il Pnrr, e che nell’impossibilità di essere rivisti ab origine per allinearli a tali esigenze oggi il ministro Fitto pensa sia meglio levare dal Pnrr per ridestinarli a finanziamento dei fondi ordinari Ue, con tempi più lunghi rispetto al 2026 in cui il Pnrr scade.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE