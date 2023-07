Webuild nomina Gianni De Gennaro presidente del consorzio per costruire il ponte sullo Stretto

L'ex capo della polizia ed ex numero uno di Leonardo sarà il nuovo presidente di Eurolink, il consorzio alla guida della progettazione e costruzione dell'infrastruttura che dovrà collegare Calabria e Sicilia

Sarà Gianni De Gennaro il nuovo presidente di Eurolink, il general contractor che dovrà progettare e costruire il ponte sullo Stretto di Messina. Webuild, gruppo nato nel 2014 dalla fusione di Salini e Impregilo partecipato dallo stato attraverso Cdp Equity, ha scelto quindi l'ex capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Gianni De Gennaro per guidare l'edificazione di una delle infrastrutture metropolitane più grandi del Mediterraneo. Webuld ha spiegato di avere scelto il prefetto De Gennaro per la sua "esperienza istituzionale e di azienda, integrità e trasparenza sempre orientate ad un approccio di legalità e sicurezza per il paese".

Il consorzio Eurolink è costituito da un raggruppamento internazionale di imprese, in cui Webuild detiene una quota del 45 per cento ed è composto dalla spagnola Sacyr (18,7 per cento), da Condotte d'Acqua (15 per cento), da Cmc (13 per cento), dalla giapponese IHI (6,3 per cento) e dal Consorzio Aci (2 per cento).

De Gennaro è stato capo di gabinetto del ministero dell'Interno, direttore generale del dipartimento della Informazioni per la sicurezza e sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio del governo Monti con delega ai servizi di Informazione e Sicurezza. Dal 2013 al 2020 è stato presidente di Leonardo (ex Finmeccanica) per poi diventare presidente della Banca Popolare di Bari dal 2020 al 2022. Dal 2013 è inoltre presidente del Centro Studi Americani.