Dalla Scandinavia alla Turchia: ecco le meraviglie che costruivano mentre noi discutevamo dello Stretto

Il momento in cui vedremo il Ponte più famoso d'Italia sembra ancora lontano. Mentre in tutto il mondo, dalla Danimarca alla Romania al Giappone si realizzavano opere incredibili, il progetto decennale per unire la Sicilia al continente è ancora in alto mare

Quando nei primi anni ‘90 del secolo scorso le autorità della Scania e il governo danese cominciarono a discutere di un ponte sull’Øresund (in danese) o Öresund (in svedese) lo stretto che separa il Baltico dal Mare del Nord e divide i due paesi scandinavi, fu come abbattere un secolare feticcio incistato nello spirito dei popoli. La Danimarca, più ricca e dinamica, si riprendeva quella regione meridionale della Svezia un tempo prospera e fertile dominata dall’aristocrazia agraria (ancor oggi alimenta il partito dei contadini), che le era stata sottratta nel 1658 dalla soldataglia calata dal nord per soddisfare le brame imperiali del re Carlo X. Ancor oggi la bandiera della Scania, una croce gialla in campo rosso, richiama quella danese (croce bianca in campo rosso), mentre nel vessillo svedese la croce è gialla su sfondo blu. Ma anche chi preferiva lasciare queste anticaglie agli storici dell’università di Lund, da quasi cinque secoli cuore e testa del luteranesimo, aveva un vagone di argomenti per opporsi.