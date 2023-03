Salvini va da Vespa con il micro-ponte. Ma come gli è venuto in mente?

Mercoledì sera, da Bruno Vespa, Matteo Salvini ha mostrato “in esclusiva” il plastico del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo stesso plastico che Silvio Berlusconi portò, sempre a Vespa, ventidue anni fa. Negli ultimi decenni il ponte in miniatura, l’unico che in effetti sia mai stato costruito, era rimasto in un corridoio del ministero dei Trasporti. Finché il ministro non lo ha fatto riesumare. E da allora pare che lo propini a tutti. In pratica, se entri al ministero, Salvini ti acchiappa e ti fa vedere il micro-ponte.

