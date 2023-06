Non sarà il  paternalismo aziendale a salvarci

La via è quella della partecipazione attiva del mondo del lavoro, attraverso le relazioni industriali. Le aziende che possono e vogliono dare di più, devono usare la contrattazione di secondo livello, facendo in modo che nessuno possa sottrarsi agli accordi nazionali. L'analisi del segretario Cisl

Talvolta la realtà che si prova a raccontare è più articolata di quanto lo spazio di un articolo può contenere. Che si stia attraversando un periodo storico di difficile lettura riguardo l’andamento dei salari e del mercato del lavoro è un fatto indiscutibile. Che si possa risolvere la cosa leggendo una riga ogni tre, come si fa quando si deve andar veloci, un po’ meno. Ci sono dati che se non letti e ragionati insieme, rischiano di rendere superficiali giudizi che, invece, partono da analisi in buona misura corrette.