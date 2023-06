Ecco quali sono i tre pilastri della strategia dell'Ue per la sicurezza economica

Boicottaggi e coercizione economica, relazioni squilibrate e poco trasparenti. C’è la Cina nell’obiettivo di Bruxelles, ma non si nomina mai

Pubblichiamo ampi stralci del comunicato congiunto sulla sicurezza economica europea pubblicato oggi.

La pandemia globale, la guerra illegale e non provocata della Russia in Ucraina, le azioni economiche ostili, gli attacchi informatici e quelli alle infrastrutture, le interferenze e la disinformazione e l’aumento delle tensioni geopolitiche globali hanno messo a nudo i rischi e le vulnerabilità delle nostre società, economie e aziende che fino a pochi anni fa non esistevano. Negli ultimi anni l’Unione europea è riuscita a portare avanti le proprie priorità e, allo stesso tempo, ad affrontare le sue vulnerabilità, che si tratti di sicurezza energetica, preparazione alle pandemie o, più in generale, della resilienza delle nostre economie, delle catene di approvvigionamento e delle tecnologie chiave. Tuttavia, questa esperienza ha anche rivelato che l’Europa, in alcuni casi, non è sufficientemente preparata ad affrontare rischi nuovi ed emergenti che sono emersi nel contesto geopolitico più difficile in cui ci troviamo. La pandemia da Covid-19 ha messo in luce i rischi che le catene di approvvigionamento possono comportare per il funzionamento dell’economia europea. La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha dimostrato che l’eccessiva dipendenza da un singolo paese, soprattutto se con valori, modelli e interessi sistemicamente divergenti, riduce le opzioni strategiche dell’Europa e mette a rischio le nostre economie e i nostri cittadini. Gli Stati membri e le imprese hanno anche dovuto sostenere il costo della coercizione economica, compresi i divieti di esportazione e i boicottaggi dei marchi europei, per costringerli a conformarsi alle priorità politiche di un altro paese. Tutte queste tendenze rappresentano un rischio diretto per il funzionamento delle nostre società, delle nostre economie e del commercio globale, nonché una sfida diretta agli interessi strategici e alla capacità di azione dell’Ue.

Con le tensioni geopolitiche in aumento e l’integrazione economica globale più profonda che mai, alcuni flussi e attività economiche possono rappresentare un rischio per la nostra sicurezza. Oggi più che mai, la nostra sicurezza è profondamente intrecciata con la nostra capacità di renderci più forti e di ridurre i rischi derivati da legami economici che in passato consideravamo benigni. [...] Sebbene l’Unione europea abbia fatto molto per rispondere a sfide specifiche negli ultimi anni, ora ha bisogno di un approccio strategico globale alla sicurezza economica, per ridurre i rischi e promuovere il suo vantaggio tecnologico nei settori critici. L’obiettivo è fornire un quadro per una solida valutazione e gestione dei rischi per la sicurezza economica a livello europeo, nazionale e aziendale, preservando e aumentando al contempo il nostro dinamismo economico. Ciò è ancora più importante in un momento in cui questi rischi sono in rapida evoluzione e si fondono con le preoccupazioni per la sicurezza nazionale. [...]

Dobbiamo fare affidamento sul commercio e sul mercato unico per stimolare la concorrenza e garantire l’accesso alle materie prime, alle tecnologie e ad altri fattori produttivi che sono fondamentali per aumentare la nostra competitività e la nostra resilienza, e per sostenere l’occupazione e la crescita attuali e future. Allo stesso modo, vogliamo che i nostri partner in tutto il mondo continuino a beneficiare dell’accesso ai mercati, ai capitali e alle tecnologie europee per la loro transizione verso un’economia pulita e resistente.

Il raggiungimento di questo obiettivo dipenderà dalle seguenti tre priorità: (1) promuovere la nostra competitività; (2) proteggerci dai rischi per la sicurezza economica; (3) collaborare con la più ampia gamma possibile di Paesi che condividono le nostre preoccupazioni o i nostri interessi in materia di sicurezza economica.