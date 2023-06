Lezioni dal caso Eurovita. Il Mef pensi a un fondo di garanzia sulle assicurazioni

Ogni ministro del Tesoro ha le sue gatte da pelare. Se Daniele Franco, che è stato a capo del Mef durante il governo Draghi, ha gestito Montepaschi come la partita finanziaria più spinosa, Giancarlo Giorgetti è da settimane alle prese con il caso Eurovita, che presenta almeno un rischio reputazionale per il sistema finanziario. Anche se per competenza è stato il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, a mettere Eurovita in amministrazione straordinaria congelando il riscatto delle polizze fino al 30 giugno per 350 mila clienti, è Giorgetti in queste settimane a tenere l’agenda degli incontri con le compagnie assicurative per verificare la disponibilità a partecipare al salvataggio. Qualcosa si muove, nel senso che le posizioni si starebbero componendo intorno all’ipotesi di un aumento di capitale che vedrebbe coinvolte cinque compagnie, Intesa Vita, Poste Vita, Generali, Unipol e Allianz.

