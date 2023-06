Dopo dodici anni si chiude l'èra di Ignazio Visco alla Banca d'Italia

Chi si aspettava nell’ultima delle sue dodici considerazioni finali all’assemblea della Banca d’Italia una requisitoria contro le nuove “arciconfraternite del potere” sarà rimasto deluso, ma Ignazio Visco non è Guido Carli che pure lo assunse appena laureato nel 1972, non solo perché è cresciuto in Via Nazionale, non solo perché non ha fatto parte di quelle ariconfraternite, ma perché non è stato tentato dalla politica né come tecnico (Dini, Ciampi, Draghi) né come uomo di parte. Il governatore uscente della Banca d’Italia non ha mai nascosto la sua inclinazione verso il progressismo riformista e la sua “militanza” post keynesiana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE