Occupati da record. Spunti da un'Italia che la Cgil non vede

Nessuno nega che circa 3 milioni di contratti a tempo determinato costituiscano uno stock di lavoro precario che debba preoccupare sia chi governa sia i principali attori sociali ma questa giusta attenzione va conciliata con l’analisi delle reali tendenze di flusso del mercato del lavoro. E ieri l’Istat ci ha segnalato che ad aprile 2023 c’è stato un nuovo aumento degli occupati (+48 mila, pari allo 0,2 per cento). Il dato ancor più intrigante è che quest’aumento in realtà è la somma algebrica di un incremento ancora più sostanzioso dei contratti a tempo indeterminato (+74 mila) e una diminuzione dei flussi di nuovi contratti a tempo determinato calati in un mese di 30 mila. Finora abbiamo parlato di confronti mese su mese, aprile su marzo ma se ci spostiamo al tendenziale, ovvero al paragone sui 12 mesi, il numero dei posti di lavoro è cresciuto addirittura di 390 mila unità e, come nel caso precedente, a trainare sono i posti fissi aumentati di ben 468 mila unità a cui vanno detratti 149 mila contratti precari. A far quadrare i conti restano da annotare 71 mila lavoratori autonomi in più da aprile ’22 ad aprile ’23. L’insieme di questa dinamica porta a 23,446 milioni il totale degli occupati e migliora tutta una serie di indicatori. Il tasso di occupazione è salito al 61 per cento, quello di disoccupazione è sceso al 7,8 per cento e il tasso di inattività è anch’esso calato al 33,6 per cento. Gli incrementi di occupati riguardano sia uomini sia donne e tutte le classi di età a eccezione della fascia 35-49 per effetto della dinamica demografica negativa.

