Politica e sindacati, uniti e felici al corteo funebre dell'Anpal

Da Di Maio a Catalfo e Orlando, tutti i ministri hanno sempre fatto in modo che l’Agenzia non decollasse. Ora che verrà soppressa dal governo, una riforma delle politiche attive sarebbe più che mai necessaria

La sepoltura dell’Anpal sarà l’esito finale di un’agonia in corso da anni. Ai media sembra interessare solo l’ennesima controversia interna a governo e maggioranza, e cioè come e perché, della sua soppressione in forma di emendamento a uno dei decreti legge pendenti in Parlamento, il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, non abbia preventivamente informato salviniani e berlusconidi. A nessuno sembra invece interessare il merito, del funerale. Ed è la cartina di tornasole di un dibattito pubblico che, sulle strategie del lavoro, non ha mai avuto le idee chiare. Errore capitale, visto che la bassa occupabilità è una piaga storica anticrescita del nostro paese.