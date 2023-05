Che cosa ci dice sui nuovi equilibri finanziari la partita dei fondi su Leonardo ed Enel

All’assemblea di Leonardo i fondi internazionali il loro punto l’hanno segnato. Il 42 per cento dei voti è andato alla terza lista presentata da GreenWood Investors e da altri soggetti esteri e quindi quattro dei dodici consiglieri nominati nel nuovo Consiglio di amministrazione (in carica per tre anni) sono di loro appannaggio. In testa ai neo-nominati c’è Steven Wood, creatore del fondo e considerato un grande esperto internazionale di industria della difesa e dello spazio. Lo seguono Dominique Levy, presidente non esecutivo di un fondo inglese, l’italiana Silvia Stefini, consigliere di Renantis e Giancarlo Ghislanzoni, ingegnere e titolare di una società di consulenza dopo ben 33 anni passati in McKinsey.

