Una guida poco verde. La fronda dei fondi esteri nel cda Enel

Quello che sta succedendo sul rinnovo dei vertici dell’Enel è probabilmente un segnale del fatto che sul percorso verso la transizione energetica non sono ammessi passi indietro dal mercato. Anche quando ragioni di buon senso suggerirebbero un più graduale allontanamento dalle fonti fossili per dare il tempo a quelle rinnovabili di prenderne il posto senza impattare sulla crescita economica, gli investitori finanziari di questo settore – che sono soprattutto internazionali – non sono disponibili a rischiare un cambiamento. Non che il tandem Cattaneo-Scaroni suggerisca di per sé una deviazione dall’indirizzo strategico impresso in quasi dieci anni dall’ex ad Francesco Starace, ma in qualche modo ci deve essere la percezione che per la società italiana partecipata al 23,6 per cento dal Tesoro, ma con una percentuale di investitori istituzionali del 56,7 per cento (di cui la maggior parte è estera) possa cominciare un’epoca un po’ meno green. E questo, per come ragionano i fondi d’investimento, rappresenta un rischio per i loro portafogli in cui la partecipazione in Enel viene considerata un asset solido e con l’attesa di rendimenti in crescita a giudicare dagli ultimi quattro “buy” lanciati da inizio anno da quattro banche d’affari internazionali: Hsbc, Credit Suisse, Barclays, Goldman Sachs.

