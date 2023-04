Perché occorre brindare alla terza lista di Covalis per il cda Enel

Non siamo in presenza di un’iniziativa di riders mordi-e-fuggi, ma davanti a una manifestazione di confortante attivismo dei fondi esteri. Avercene, di amministratori così

Alla notizia che, in vista dell’assemblea dell’Enel del 10 maggio, era stata presentata una terza lista dopo quella delle nomine per il cda proposte dal governo e quella di Assogestioni, è scattato un singolare riflesso condizionato mediatico-politico. Una reazione molto “italiana”, che dice molto di come nel nostro paese si continui a ignorare e temere i fondamenti della corporate governance di una società quotata. La lista presentata dal fondo Covalis – titolare dell’1,7 per cento di Enel – ha visto il Mef reagire con insofferenza, e l’insofferenza è rimbalzata sui media come si trattasse quasi di un atto di lesa maestà. Eppure Assogestioni è diventata sempre più negli anni l’ombrello di fondi che investono nelle grandi quotate ottenendo consensi a doppia cifra percentuale nel capitale che partecipa alla assemblee.