L'interscambio con la Russia e la reazione dell'economia italiana

L’anno scorso il valore delle esportazioni italiane in Russia si è ridotto del 23,7 per cento rispetto all’anno precedente. A dimostrazione che le tutte le drammatizzazioni sull’impatto per l’economia italiana della perdita del mercato russo erano fortemente esagerate

Nel Documento di economia e finanza (Def) appena approvato dal governo, c’è un approfondimento che fa il punto sull’evoluzione dell’interscambio commerciale tra Italia e Russia dopo il primo anno di guerra in Ucraina. La sintesi è che l’economia italiana ha dimostrato una notevole capacità di adattamento di fronte alle “mutate condizioni geopolitiche” grazie a tre fattori principali: lo scarso peso del mercato russo sull’insieme delle esportazioni italiane (1,5 per cento nel 2021; 0,9 per cento nel 2022), la dinamica molto positiva delle esportazioni totali (aumentate del 20 per cento), la riduzione delle importazioni di gas naturale e petrolio russo.