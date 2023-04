Il Fondo monetario non è ottimista. Scende l'inflazione, ma gli ostacoli sono molti

L’inflazione sta scendendo, però la strada è seminata di ostacoli duri come rocce. L’economia mondiale resta positiva, tuttavia rallenta e la stretta monetaria decisa per far scendere i prezzi rischia di provocare una caduta nella seconda parte dell’anno. Il Fondo monetario internazionale ieri ha gettato una doccia gelata sulle speranze accese anche in Italia dal quadro che il governo ha presentato nel suo Documento di economia e finanza. Il Fmi è un po’ più prudente di Giorgia Meloni che scommette su una crescita dell’un per cento quest’anno e 1,4% nel 2024, ma ha innalzato le previsioni da più 0,6 a più 0,7% e le ha abbassate dallo 0,9 allo 0,8% per l’anno prossimo. Dopo il 4% del governo Draghi, è comunque una bella gelata. Grazie alla ripresa della Cina e alla tenuta degli Stati Uniti, il Pil dovrebbe aumentare quest'anno del 2,8% e il prossimo del 3%, lo 0,1% in meno di quanto previsto in precedenza.

