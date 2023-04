Perché il carrello della spesa mostra un'inflazione ancora preoccupante

Purtroppo chi aveva previsto che l’inflazione fosse salita in ascensore e invece in discesa preferisse usare le scale sta avendo ragione. I dati diffusi venerdì scorso dall’Istat sui prezzi al consumo ci hanno raccontato che per i beni da supermercato, quelli che ci siamo abituati a chiamare “carrello della spesa”, l’aumento resta stabile: addirittura al 12,7 per cento, cinque punti sopra il livello dell’inflazione generale. Ma secondo una rilevazione Nielsen riportata dal Sole 24 Ore, “i prezzi allo scaffale negli ultimi 12 mesi vedono un aumento del 16 per cento e per il momento non si colgono segni di rallentamento”.

