Immigrazione e lavoro: cinque punti per una svolta

Al di là dello scontro preventivo con Salvini che mirava ovviamente a più restrizioni nel decreto sull’immigrazione approvato in Consiglio dei ministri a Cutro, c’è un punto di fondo su cui ieri è stata avviata una primissima riflessione, apprezzabile ma che non configura ancora piena consapevolezza della svolta necessaria. Quale sia, è presto detto. Siamo reduci da trent’anni in cui le misure sull’immigrazione sono state improntate a stagioni più o meno toste volte a impedire gli sbarchi e a combattere l’immigrazione clandestina. Abbiamo moltiplicato le tipologie dei centri di accoglienza o semidetenzione degli sbarcati, i vari Cara, Cas e Sprar, e finanziato autorità legali e milizie private come la Guardia costiera libica perché li fermassero e tenessero a casa loro in condizioni disumane. Ma non abbiamo mai messo mano a una seria politica di inclusione lavorativa, sociale e di cittadinanza. L’abbiamo lasciata ai comuni e agli enti locali. Come se avessero pochi guai da affrontare. Per una svolta, serve mettere mano seriamente a un sistema per flussi legali di immigrati. È l’occupabilità la svolta: e se il governo imbocca davvero questa strada, allora può pensare a un vero patto con le imprese.

