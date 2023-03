Pd e Terzo Polo firmano la proposta di Magi per superare la Bossi-Fini

Se l’immigrazione rischia di dividere la maggioranza, intanto, riesce a unire le opposizioni. Proprio negli stessi minuti in cui Giorgia Meloni lasciava palazzo Chigi per recarsi al municipio di Cutro, il paese calabrese del naufragio in cui hanno perso la vita 72 persone, per un Consiglio dei ministri straordinario dedicato all’immigrazione, a Montecitorio, nella sala della commissione Affari costituzionali, sono arrivate due proposte. La prima porta la firma del capogruppo leghista Igor Iezzi e va nella direzione opposta a quella intrapresa dal governo. Infatti, se il Cdm di oggi darà il via libera al decreto flussi per l’ingresso regolare in Italia di, si dice, 500 mila migranti, i leghisti, senza il sostegno di FdI e FI, chiedono in sostanza il ripristino di una parte importante dei decreti Sicurezza di Salvini. La proposta Iezzi chiede di ripristinare diversi limiti alla protezione speciale, quella fattispecie giuridica concessa ai richiedenti asilo che non rientrano negli stringenti criteri per ottenere lo status di rifugiato, ma che, per ragioni diverse, sono comunque considerati meritevoli del diritto d’asilo. “Una misura troppo generica che lascia spazio alla discrezionalità”, dicono i parlamentari del Carroccio.

