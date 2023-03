Migranti, la sorveglianza marittima passa a Crosetto. Meloni non omaggerà le salme dei naufraghi

Nella bozza del decreto il coordinamento passa all’esponente di FdI bypassando così Piantedosi e la guardia costiera che dipende dal ministero guidato da Salvini. La premier non andrà al palazzetto di Crotone, previste contestazioni

Dal nostro inviato a Cutro. La svolta politica è contenuta nell’ultimo articolo della bozza sul decreto flussi che sta girando in mattinata: il cooordinamento integrato della sorveglianza marittima sarà in capo al ministero della Difesa, in collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte, con tanto di decreto della presidenza del Consiglio. Il testo che sarà approvato oggi a Cutro dal Cdm ha superato il vaglio del pre Consiglio dei ministri questa mattina. Se questa linea sarà confermata significa che il governo ha deciso di togliere il coordinamento al Viminale di Matteo Piantedosi e alla guardia costiera che dipende dal ministero delle Infrastrutture, quello di Matteo Salvini, per dare più poteri a Guido Crosetto, titolare della Difesa ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia. O almeno a non voler essere maliziosi, Palazzo Chigi decide di creare una struttura nuova per coordinare meglio Interno e Infrastrutture. Poco cambia.

Qui la bozza del decreto

Questa è una delle novità più importanti del provvedimento. L’altra svolta riguarda l’aumento delle pene fino a 30 anni per i trafficanti in caso di morte in mare di più di un migrante.

La premier Giorgia Meloni è attesa a Cutro alle 14.45 con tutti ministri al seguito. Il paese è blindato dalle forze dell’ordine. Sui muri dei palazzi sono comparse scritte contro Matteo Piantedosi e il governo. Il programma di Meloni è molto compresso: si svolgerà tutto a Cutro. Non andrà a Crotone, al Palazzetto dello sport, dove si trovano le salme delle vittime. Per il momento è escluso anche un gesto simbolico in mare sopra a un barchino. Le condizioni meteo non lo permettono.