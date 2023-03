DIRETTA | Meloni dopo il Cdm a Cutro: "Siamo determinati a sconfiggere la tratta di essere umani"

La premier Giorgia Meloni, i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano partecipano alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri straordinario che si è svolto nella sede del municipio di Cruto, in provincia di Crotone. Il Cdm ha dato il via libera al decreto legge sui migranti. Il provvedimento riguarda i flussi e il contrasto all'immigrazione irregolare.

"Faremo tutto quello che va fatto per fermare i criminali che organizzano la tratta di essere umani. Il messaggio che deve passare è che non conviene entrare in Italia illegalmente", ha detto e ribadito più volte la presidente del Consiglio durante la conferenza stampa. Per questo il provvedimento "prevede un aumento delle pene per il traffico di migranti e l'introduzione di una nuova fattispecie di reato relativa a morte o lesioni gravi in conseguenza del traffico di clandestini, con una pena fino a 30 anni di reclusione nel caso in cui muoiano persone in una di queste traversate. Il reato verrà perseguito dall'Italia anche se commesso fuori dai confini nazionali. E' un reato che noi consideriamo universale", ha spiegato Meloni.

L'analisi del provvedimento

Leggi anche: un'agenda per l'immigrazione Il Cdm-spot di Cutro: corridoi e flussi non bastano, la chiave di volta è la Bossi-Fini Luca Gambardella

La giornata