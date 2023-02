Perché la Rete unica non è necessaria e neppure auspicabile

I governi passano, ma le grane restano. Soprattutto quando ci si mette di mezzo la politica. Che l’affaire Tim abbia origini precedenti a questo governo è cosa nota. La concorrenza nel mercato delle infrastrutture non è un tabù dovrebbe essere stimolata. Senza entrare nel merito delle offerte e controfferte sull’infrastruttura Tim (presentate o da affinare), quello che – testardamente – rimane in piedi è il pregiudizio che il mercato infrastrutturale non possa essere, nel settore delle telecomunicazioni, pienamente concorrenziale. E da qui l’idea che la rete di accesso debba necessariamente essere in qualche modo “nazionale” o “diversamente unica”.

