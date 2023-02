Perché l'offerta di Kkr su Tim potrebbe non dispiacere al governo

Il colosso americano si è fatto avanti per l’infrastruttura telefonica: non crea problemi di Antitrust e quindi può contare su un iter autorizzativo più rapido e sicuro. Intanto Urso segue "con attenzione", evitando di parlare di rete unica

Lo stato italiano diventerà socio di minoranza della rete Telecom? L’ipotesi non si può del tutto escludere dopo che il colosso americano Kkr si è fatto avanti con una nuova offerta per l’infrastruttura telefonica (compresi i cavi sottomarini di Sparkle) valutandola, secondo alcuni rumors, 18-20 miliardi di euro. Le ragioni per cui non si può escludere sono essenzialmente tre, anche se ovviamente bisognerà attendere le valutazioni del cda di Telecom, che si è riunito ieri per un primo esame.