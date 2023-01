Vivendi fa l'attivista in Telecom

L’interpretazione prevalente dei media italiani sulle dimissioni del presidente di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, dal cda di Telecom è quella di un passo indietro maturato in seguito a colloqui intercorsi con il governo Meloni sempre più deciso a sostenere la realizzazione di una rete di telecomunicazioni a guida pubblica, come ribadito dal ministro Adolfo Urso. In pratica, il primo azionista di Tim avrebbe voluto dare un segnale sulla sua disponibilità ad accettare il piano di Palazzo Chigi (vendita della rete a Cdp). Questa interpretazione, però, trascura alcune sfumature colte dai giornali francesi: come farebbe de Puyfontaine, se restasse in consiglio, a spiegare agli azionisti di Vivendi che accetta una soluzione che rischia di essere svantaggiosa per il suo investimento in Tim?

