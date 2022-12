Un rapporto francese ribalta la narrazione sulla colonizzazione industriale transalpina in Italia

Sono 17 paginette che a Roma stanno facendo il giro delle scrivanie degli uomini di governo e dell’alta burocrazia. Titolo: “Italia-Francia: Rapporto economico 2022”. Co-autori: il ministero francese dell’Economia e delle finanze, l’ambasciata di Francia in Italia e il servizio economico romano della Direction générale du Trésor. Destinataria: l’opinione pubblica italiana. Obiettivo: confutare la narrazione anti-francese di una parte significativa del governo di Roma e di larghi settori della destra sulla presunta colonizzazione della nostra economia. E dimostrare, invece, la complementarietà dei suoi sistemi allontanando la retorica dell’asimmetria e della conquista a senso unico. “Gli investimenti italiani in Francia si stanno sviluppando molto più rapidamente rispetto al passato” è una delle affermazioni-chiave del Rapporto e viene subito prima di un sintetico riepilogo del Trattato del Quirinale e delle iniziative bilaterali messe in atto dall’italiana Cdp e da Bpifrance. La panoramica del commercio bilaterale non aggiunge niente di nuovo a ciò che sappiamo così come l’individuazione delle prospettive degli scambi italo-francesi. Più generoso appare lo spazio assegnato al “grande potenziale delle start up tecnologiche” degli uni e degli altri in cui si elencano casi di successo come Blablacar, Satispay, Yoox, Casavo, Newcleo e MutuiOnline.it.

