Che farà Tim? I movimenti suggeriscono una mossa a sorpresa di Vivendi

Enrico Letta è entrato a gamba tesa contro Bollorè: "Ha un profilo inquietante, è in conflitto d’interessi. E che cosa vuole dall’Italia?”. Ma i francesi sono convinti che quella del segretario Pd non sia la posizione del governo

Al capezzale di Tim s’affollano i medici e si moltiplicano diagnosi e ricette. Oltre a Kkr che ha lanciato l’Opa sul 100 per cento dell’azienda, ci sono altri fondi d’investimento interessati, tra questi il britannico Cvc specializzato in telecomunicazioni. Circolano voci su possibili rilanci ben visti se non benedetti da Vivendi l’azionista numero uno con il 24 per cento che per il momento ha rifiutato l’offerta di Kkr. I francesi hanno smentito di avere contatti con Cvc o altri fondi e sono irritati dalla piega che sta prendendo la partita. Sia chiaro, succede anche in Francia, quindi nessuno può fare lo gnorri, tuttavia il segretario del Pd Enrico Letta è entrato a gamba tesa contro Vivendi, con un argomento tutto politico: Vincent Bolloré, il patron del gruppo francese, sostiene Eric Zemmour, il (quasi) candidato presidenziale che da un fronte populista destrorso sfida Emmanuel Macron.