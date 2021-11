Tim, Gubitosi lascia le deleghe. Rossi è amministratore delegato

Comunque vada il cda di Telecom (ancora in corso), si delineano due quasi certezze per l’ex monopolista telefonico. La prima è che il suo futuro passerà molto probabilmente per lo scorporo della rete sulla quale viaggiano le comunicazioni e i dati, poiché questa operazione – seppure destinata a produrre un nuovo monopolio delle infrastrutture in Italia (a maggioranza pubblica?), cosa che in altri paesi europei si è cercato di evitare – appare ormai come l’unico modo per creare valore a valle di una Telecom zavorrata da 22 miliardi di debiti (secondo l’ultima ultima stima di Bloomberg) e incapace di migliorare la gestione operativa. Tant’è che si vocifera del terzo profit warning dell’anno, questa volta come conseguenza del contratto con Dazn perché all’appello manca qualche centinaio di milioni. Se e in quale misura potranno essere suddivisi debito e dipendenti (40 mila) tra servizi telefonici e infrastrutture di rete è uno dei nodi che finora hanno impedito la creazione della rete unica. Un altro scoglio è la valutazione di mercato della rete in rame che non è mai stata fatta in nessun altro paese del mondo. Ma se lo spin off dell’asset e la sua cessione dovesse essere l’unica strada per garantire a Telecom un introito che la metta in sicurezza e ne assicuri l’equilibrio dei conti per gli anni a venire è molto probabile che questi problemi si troverà il modo di superarli.

