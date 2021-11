L'origine dei guai di Tim e le mosse future. Parlano gli analisti 

Entrare o non entrare in due diligence con Kkr? Questo è il dilemma del cda di Telecom guidato dall’ad Luigi Gubitosi, che ieri ha rimesso le deleghe nelle mani dei consiglieri per “una più serena e rapida valutazione” dell’offerta non vincolante del fondo americano Kkr. Il tema è stato messo in coda all’ordine del giorno mentre per Gubitosi è “urgente” prendere una decisione. Il clima alla vigilia è, dunque, teso: da quando è stata avanzata, l’offerta ha generato una crescita di valore della società telefonica in Borsa di circa il 40 per cento. Qualsiasi decisione, comprese eventuali mosse del maggior azionista Vivendi che si è già dichiarato contrario e punta a un ricambio al vertice, è destinata ad avere un impatto su investitori e piccoli risparmiatori.

