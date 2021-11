Perché la possibile Opa su Tim è una rivoluzione culturale per l'Italia

I professionisti del complotto cercano di trovare da giorni una qualche ragione che permetta loro di dire che la manifestazione di interesse lanciata due giorni fa dal fondo americano Kkr su Tim è tutto tranne che trasparente e chiaramente è lì a nascondere qualcosa di losco. Nel migliore dei casi, è lì a nascondere una manovra segreta e ovviamente spregiudicata dell’attuale amministratore delegato, Luigi Gubitosi che, arrivato a un passo dall’essere allontanato da Tim dai suoi azionisti, ha cercato un alleato esterno per rimanere sul carro. Nel peggiore dei casi, è invece lì a nascondere una manovra segreta e ovviamente spregiudicata dei poteri forti per togliere ulteriore sovranità all’Italia e trasformare ancora di più il nostro paese in una colonia americana.

