Giù il sipario su Alitalia. Rimpianti? No, grazie

Ore 23.33 di giovedì 15 ottobre, Aeroporto di Fiumicino. Con l’atterraggio dell’ultimo volo – che FlightAware segnala in ritardo di 23 minuti – viene celebrata la fine di Alitalia, tra discorsi passionali, lacrime e abbracci. Il mattino dopo da Milano Linate, alle 6.30, si è alzato in volo il primo aereo di Ita, la società pubblica che prende il posto dell’ex compagnia di bandiera. Chi si fosse svegliato dal coma nella notte di giovedì non avrebbe notato alcuna differenza: la livrea era la stessa di sempre, il logo pure, le divise del personale anche. Ma allora per cosa abbiamo celebrato l’addio ad Alitalia?

